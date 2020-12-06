Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 6 декабря 2020 года составило 27471

Общее число заболевших COVID-19 на сегодняшний составляется 27471 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие 24 часа в Алтайском крае еще 222 теста на коронавирус оказались положительными. При этом с отрицательным результатом из больниц региона выписался 181 пациент. Общее число заболевших COVID-19 на сегодняшний составляется 27471 человек, но большая часть у них уже выздоровела.

По данным краевого оперштаба, на данный момент в ковидных госпиталях лечатся 2386 человек. Еще там находятся 1303 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Остальные больные лечатся дома. 267 человек переносят коронавирус бессимптомно, они находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Также долечиваются в домашних условиях 198 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

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