В Барнауле перекрыли площадь Сахарова и начали украшать ее к Новому году

На площади, как всегда, поставят елку и сделают иллюминацию. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 6 декабря, в Барнауле начали строить новогодний зимний городок на площади Сахарова. В связи с этим уже с 9 часов утра перекрыли движение по проспекту Социалистическому от Молодежной до Мерзликина, сообщает пресс-служба мэрии.

На площади, как всегда, поставят елку и сделают иллюминацию. В городке будет четыре входа в виде ледяных башен с подсветкой. Также построят четыре маленьких горок и одну среднюю, сделают два детских ледовых аттракциона, скульптуру в виде быка – символа года, и снежные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки.

Также в городе перекроют еще несколько участков. С 7 декабря по 15 января будет закрыто движение по площади, расположенной перед зданием по адресу ул. Германа Титова, 9. Здесь будет снежный городок Октябрьского района. С 15 декабря по 15 января перекроют подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный». Там разместят новогоднюю площадку Центрального района.