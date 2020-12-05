Житель Алтайского края вломился в чужой дом, чтобы поспать

Уголовное дело направили в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

57-летнего жителя Горняка будут судить по обвинению в нарушении неприкосновенности жилища. Правоохранители завершили расследование этого уголовного дела, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, в сентябре мужчина находился в Горняке и решил зайти в гости к знакомой. В тот момент горожанин был пьян и увидел, то хозяйки нет дома. Это не остановило обвиняемого: он выбил стекло, а затем через оконный проем залез внутрь.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину и сказал, что залез в чужой дом, чтобы немного поспать. Уголовное дело направили в суд.

Напомним, ранее мы сообщали, что в краевой столице осудили мужчину, который купил через интернет орден Красной Звезды.

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