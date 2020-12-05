Ночной рейд по барам провели в Барнауле

В баре. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Ленинском районе Барнаула провели ночной рейд по барам. Там проверяли соблюдение масочного режима, отмечает пресс-служба города.

В мероприятии участвовали специалисты администрации района, сотрудники Роспотребнадзора, полицейские и дружинники. Они проверили бары «Неон», «Cubare music hall», «Литра» и «Банк Бир». Выявили четыре нарушения масочного режима.

Администрация района подготовила три акта для привлечения к административной ответственности – два на физлица, один – на ИП. Специалисты Роспотребнадзора составили один протокол.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии превысило 27,2 тыс. человек. За сутки число заболевших увеличилось на 224.

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