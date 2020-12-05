В Барнауле трамвай сошел с рельсов

Все произошло на улице Антона Петрова в районе дома №219. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в субботу, 5 декабря, трамвай №7 сошел с рельсов и сбил дорожный знак. Об этом сообщают очевидцы в группе “Инцидент Барнаул”.

Все произошло на улице Антона Петрова в районе дома №219. К счастью, пострадавших нет как среди пассажиров, так и среди пешеходов. Почему трамвай сошел с рельсов, неизвестно.

На фотографиях с места произошедшего видно, что в вагоне людей нет. Движение электротранспорта на этом участке было временно затруднено.

Напомним, ранее мы сообщали, что Москва выделит Алтайскому краю несколько трамваев. По данным регионального министерства транспорта, речь идет о десяти вагонов, их отдадут бесплатно.

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