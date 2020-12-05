Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 5 декабря 2020 года составило 1180

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 5 декабря скончались 1180 человек с коронавирусом, в том числе 612 случаев от COVID-19, 568 – иные причины смерти.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли 14 человек с коронаврусом: 6 из них от COVID-19, 8 – по иным причинам.

Отметим, что количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 27249, в том числе 1843 ребенка до 17 лет включительно.

Из общего числа заболевших 359 случаев – завозные, в том числе, 155 – из-за рубежа; 15631 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 27249 заболевших: 7819 – у больных внебольничной пневмонией, 12883 – у заболевших ОРВИ, в 6547 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше, их уже 23646 человек.

Всего в крае на COVID-19 обследовали свыше 856 тыс.человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 208,28 исследования на каждые 100 тыс. жителей или 5367 человек в день. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 5925 за минувшие сутки.

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