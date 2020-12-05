В Барнауле затопило двор рядом с подстанцией скорой помощи

Вода затопило дорогу. Скрншот со страницы vk.com/barneos22, Евгений Дьякун

В Барнауле водой залило двор по адресу Анатолия, 224. Возможно, причиной произошедшего стал прорыв, сообщают очевидцы в группе “Барнаул 22”.

По данным барнаульцев, на дорогу попала горячая вода. Она залила, в том числе, и парковку рядом с подстанцией скорой помощи.

– Подстанция ССМП тоже плавает. Многие водители будут ошарашены, от наводнения, написал один из очевидцев.

Есть ли отключения воды в домах горожан, неизвестно. Причину произошедшего установят специалисты.

Напомним, в ноябре мы сообщали о том, что в Барнауле несколько домов остались без воды из-за коммунальной аварии.

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