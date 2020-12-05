Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 5 декабря 2020 года составило 27249

Выздоровевших также становится больше. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 декабря 2020 года выросло на 224 человека и составило 27249 случаев инфицирования, в том числе 1843 детей до 17 лет включительно. Об этом сообщает оперативный штаб Алтайского края.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 2359 человек. 1259 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных пациентов – 531, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 140. Минздрав края развернул 5330 коек, к кислороду подключены 2832, с ИВЛ – 488.

– Кроме того, 271 человек (бессимптомные вирусоносители) находится на амбулаторном наблюдении и лечении. 231 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходит амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – добавили в оперштабе.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 63, Бийск – 22, Рубцовск – 21, Новоалтайск , Немецкий национальный район – по 11 заболевших, Алейск – 9, Залесовский , Славгород – по 7 заболевших, Заринский район – 6, Калманский, Рубцовский районы – по 5 заболевших, Волчихинский, Егорьевский районы – по 4 заболевших, Алейский, Благовещенский, Бурлинский, Каменский, Локтевский, Михайловский, Табунский, Яровое – по 3 заболевших, Косихинский, Панкрушихинский, Петропавловский, Солонешенский, Топчихинский, Тюменцевский районы – по 2 заболевших, Кулундинский, Курьинский, Павловский, Поспелихинский, Советский, Суетский, Тальменский, Троицкий, Третьяковский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Число выздоровевших в Алтайском крае за минувшие сутки увеличилось на 238 человек. Всего вылечившихся – 23646.

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