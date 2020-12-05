Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем добровольца

Виктор Томенко. Фото: Олег УКЛАДОВ

5 декабря в России отмечают День добровольца. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с этим праздником, пишет пресс-служба правительства края.

Первые лица края отметили, что это один из самых молодых российских праздников. Он отмечается в России с 2017 года, хотя традициям добровольчества в стране уже сотни лет. Алтайский край активно участвует в волонтерском движении. В регионе работают более 800 добровольческих организаций, которые объединяют почти 100 тыс. человек, среди них люди разных возрастов.

Томенко и Романенко напомнили, что в этом году регион стал победителем Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» и получил федеральную субсидию. Волонтеры активно помогают людям и в период пандемии.

– Мы искренне благодарим всех, кто по велению сердца помогает в это трудное время одиноким и нуждающимся в поддержке. Спасибо вам, дорогие волонтеры, за самоотверженность, неравнодушие и доброту! Желаем вам крепкого здоровья, удачи и благополучия, – сказано в поздравлении.

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