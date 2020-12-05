Алтайского предпринимателя осудили за загрязнение окружающей среды

Суд признал мужчину виновным. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске 47-летнего предпринимателя признали виновным в загрязнении окружающей среды, сообщает краевой Следком.

По данным следствия и суда, предприниматель возглавляет компанию, которая занимается производством свинцово-сурмянистых сплавов. В процессе образуется производственный отход - шлак свинцовый. Он относится к отходам 3 класса опасности.

С апреля 2018 по сентябрь 2019 года предприниматель, зная, что не имеет лицензии на транспортировку и утилизацию опасных отходов, распорядился захоронить их в непредназначенных для этого местах в Бийске.

– Своими действиями предприниматель создал угрозу загрязнения окружающей среды, выразившуюся в причинении вреда почвам в денежном эквиваленте на сумму более 3 млн рублей, – отметили в СУ СКР по региону.

Суд оштрафовал мужчину на 150 тыс. рублей. Кроме того, с предпринимателя взыщут полную сумму причиненного ущерба.

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