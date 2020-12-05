На выходных в Алтайском крае похолодает до -29 градусов

Днем тоже будет морозно
Фото: Олег УКЛАДОВ
На этих выходных, 5 и 6 декабря, в Алтайском крае будет по-настоящему зимняя погода. Местами ночью столбик термометра может опуститься до отметки -29 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.
Погода в субботу, 5 декабря
В субботу днем в Алтайском крае будет -11…-16 градусов. Преимущественно без осадков. Местами туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
Днем в Барнауле -12...-14 градусов. Преимущественно без осадков. Временами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
Погода в воскресенье, 6 декабря
Ночью в Алтайском крае ожидается -19...-24 градусов, местами до -29 градусов. Преимущественно без осадков. Местами туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
Ночью в Барнауле прогнозируют -22...-24 градуса. Преимущественно без осадков. Временами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
Днем в регионе будет столбик термометра покажет -12...-17 градусов. Преимущественно без осадков. Местами туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
Днем в краевой столице -13...-15 градусов. Преимущественно без осадков. Временами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
Ранее мы рассказывали, какой будет погода в декабре в Алтайском крае. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
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