На выходных в Алтайском крае похолодает до -29 градусов

Днем тоже будет морозно Фото: Олег УКЛАДОВ

На этих выходных, 5 и 6 декабря, в Алтайском крае будет по-настоящему зимняя погода. Местами ночью столбик термометра может опуститься до отметки -29 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

Погода в субботу, 5 декабря

В субботу днем в Алтайском крае будет -11…-16 градусов. Преимущественно без осадков. Местами туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

Днем в Барнауле -12...-14 градусов. Преимущественно без осадков. Временами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

Погода в воскресенье, 6 декабря

Ночью в Алтайском крае ожидается -19...-24 градусов, местами до -29 градусов. Преимущественно без осадков. Местами туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

Ночью в Барнауле прогнозируют -22...-24 градуса. Преимущественно без осадков. Временами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

Днем в регионе будет столбик термометра покажет -12...-17 градусов. Преимущественно без осадков. Местами туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

Днем в краевой столице -13...-15 градусов. Преимущественно без осадков. Временами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

Ранее мы рассказывали, какой будет погода в декабре в Алтайском крае. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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