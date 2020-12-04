На Алтае пропал мужчина в черной куртке с красными полосками

Пропавший мужчина Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай пропал 47-летний Василий Михайлович Башпаков, житель села Онгудай. 20 ноября мужчина ушел из дома и назад не вернулся, сообщает региональное управление МВД.

Приметы пропавшего: на вид 45-50 лет, рост 155 см, азиатской внешности, худощавого телосложения.

Был одет: черная куртка с красными полосками, черные джинсы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, просят звонить по телефонам: (838845) 22041, (838822) 92328 или обращаться в ближайший отдел полиции по телефону 02 (102 с мобильного).

Напомним, мы писали о том, что 27 ноября в Барнауле ушла из дома и не вернулась местная жительница Любовь Кузнецова. Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт", женщине 43 года. У нее среднее телосложение, рост 160 см, каштановые короткие волосы и карие глаза.

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Юноша пропал еще 9 ноября, и до сих пор о нем ничего не известно. В вечер исчезновения он гостил у друзей, там его последний раз и видели (подробнее)