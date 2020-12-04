Житель Белокурихи пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

Полицейские. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили 46-летнего жителя Белокурихи. Его признали виновным в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД, сообщает краевой Следком.

В конце сентября в Белокурихе сотрудники ГИБДД задержали водителя, который пьяным сел за руль. Чтобы прекратить дело об административном правонарушении, мужчина в кабинете начальника ОГИБДД передал в качестве взятки 15 тыс. рублей. Однако сотрудник полиции от взятки отказался.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа 180 тыс. рублей.

Напомним, ранее мы сообщали, что заведующую продуктовым складом одного из детсадов Барнаула обвиняют в получении крупной взятки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший гендиректор «Барнаулкапстроя» оправится в колонию за крупную взятку

Александр Канаков получил от директора одной из строительных компаний 3,6 млн рублей (подробнее)