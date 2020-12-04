Барнаулец украл из магазина электрощипцы и фен

Полиция Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле задержали ранее судимого 45-летнего местного жителя. Его подозревают в краже бытовой техники, пишет краевое управление МВД.

Мужчина зашел в магазин и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, незаметно переложил к себе электрощипцы и фен. После этого он быстро ушел из торгового помещения

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители смогли в короткие сроки установить личность причастного к преступлению и задержать его. Похищенное имущество мужчина продал неизвестным и потратил деньги, – сообщают в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".

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