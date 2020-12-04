В Барнауле 83-летняя женщина шесть лет жила в аварийном доме

Пенсионерка. Фото: pixabay.com

В Барнауле 83-летняя пенсионерка вместе с внуком шесть лет жила в доме, который признали аварийным, сообщает Генеральная прокуратура Алтайского края.

Дом признали аварийным еще в 2014 году, он подлежал сносу. По данным прокуратуры, жильцов должны были переселить до 17 ноября 2016 года, однако долгое время этого не происходило.

Прокуратура Барнаула направила в Центральный районный суд исковое заявление о возложении на комитет ЖКХ обязанности заключить договор социального найма.

В итогу суд удовлетворил требования прокурора, пенсионерка получила благоустроенную квартиру.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Барнауле расселяют легендарный дом Лесневского: жильцы получат квартиры и компенсации.

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