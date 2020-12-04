На Алтае 18-летний водитель серьезно пострадали в жестком ДТП из-за коня

Автомобиль после аварии. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай ночью 4 декабря автомобиль ВАЗ-21102 сбил коня, в аварии пострадали два человека, один из них получил серьезные травмы, пишет региональное управление МВД.

ДТП произошло около двух часов ночи в Усть-Коксинском районе, на 72 километре дороги "Талда –Тюнгур «Природный Парк Белуха»", 18-летний местный житель ехал за рулем ВАЗ-21102 и сбил коня. Животное неожиданно выскочило на дорогу.

В результате ДТП травмы получил водитель легковушки и 20-летний пассажир. Их доставили в районную больницу. Молодой человек, который был за рулем, находился в тяжелом состоянии, его госпитализировали. Пассажиру госпитализация не потребовалась.

По факту ДТП проводят проверку, полицейские также ищут хозяина коня.

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