Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 4 декабря 2020 года составило 1166

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 4 декабря скончались 1166 человек с коронавирусом, в том числе 606 случаев от COVID-19, 556 – иные причины смерти, четыре случая находятся на экспертизе.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли 14 человек с коронаврусом: 10 из них от COVID-19, 4 – по иным причинам.

Отметим, что количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 27025 , в том числе 1826 детей до 17 лет включительно.

Из общего числа заболевших 359 случаев – завозные, в том числе 155 – из-за рубежа; 15503 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 27025 заболевших: 7761 – у больных внебольничной пневмонией, 12739 – у заболевших ОРВИ, в 6525 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше, их уже 23408 человек.

Всего в Алтайском крае на коронавирус обследовали более 851 тыс. человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 216,34 исследований на каждые 100 тысяч жителей или 4757 человек в день. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 5210 за минувшие сутки.

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