Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 декабря 2020 года составило 27025

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 декабря 2020 года выросло на 225 человек и составило 27025 случаев инфицирования, в том числе 1826 детей до 17 лет включительно. Об этом сообщает оперативный штаб Алтайского края.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 61, Бийск – 24, Рубцовск – 19, Алейск, Заринск, Новоалтайск, Яровое – по 8 заболевших, Славгород – 7, Каменский район – 6, Залесовский, Михайловский районы – по 5 заболевших, Благовещенский, Волчихинский, Калманский, Тогульский районы – по 4 заболевших, Бийский, Егорьевский, Змеиногорский, Локтевский, Павловский, Рубцовский, Усть-Пристанский районы – по 3 человека, Алейский, Бурлинский, Крутихинский, Кытмановский, Поспелихинский, Солонешенский, Табунский, Третьяковский районы – по 2 заболевших, Алтайский, Заринский, Косихинский, Кулундинский, Немецкий национальный, Советский, Суетский, Троицкий, Топчихинский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 2391 человек. Кроме того, 1281 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

– 323 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.363 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – отметили в оперштабе.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет. За минувшие сутки их количество увеличилось на 160 человек. Всего их – 23408.

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