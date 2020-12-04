Воспитанники «Барнаульской федерации биатлона» успешно выступили на соревнованиях «Приз олимпийского чемпиона В. Маматова»

Всероссийские соревнования «Приз олимпийского чемпиона В. Маматова»

C 26 по 29 ноября в Новосибирске состоялись Всероссийские соревнования «Приз олимпийского чемпиона В. Маматова». Соревнования, которые проводятся в Новосибирске с 1973 года, в этом году также являются и первым этапом "Кубка СДЮБР-Skimir" .

190 биатлонистов из 13 субъектов РФ разыграли медали в двух дисциплинах - спринте и гонке преследования. Воспитанники ГСОО «Барнаульская федерация биатлона» впервые приняли участие в соревнованиях такого высокого ранга и показали хорошие результаты.

Павел Волков в возрастной группе биатлонистов (2004-2005 г.р.), допустив всего один промах, на двух огневых рубежах в спринтерской гонке, выиграл бронзовую медаль.

София Каврыжникова 2005 г.р., дебютантка соревнований такого высокого ранга, заняла 6 место в спринтерской гонке, при этом на двух огневых рубежах отстреляла без штрафа.

Успешное выступление спортсменов - это результат совместной работы, достигнутый при поддержке ветеранов биатлона и председателя АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» Сергея Локтева, оказавшего большую помощь молодым биатлонистам, а также постоянного партнёра федерации – Барнаульского пивоваренного завода.

Это первые соревнования в этом сезоне, и в дальнейшем есть перспективы на более успешные результаты.