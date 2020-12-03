На Алтае подросток не смог выбраться из утонувшего авто

Подросток без водительских прав сел за руль Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае направили в суд дело об утоплении подростка. Он погиб, когда машина скатилась в реку, сообщили в пресс-службе регионального управления следкома.

Дело было возбуждено в отношении 17-летнего жителя Новосибирска. Следователи узнали, что в июле этого года в одном из сел Хабарского района подросток без водительских прав сел за руль. Он повез друзей на реку Бурла на технически неисправном автомобиле. Приехав на речку, они оставили авто на крутом склоне, а сами пошли выпивать.

Когда ребята вернулись и сели в машину, она начала двигаться и скатилась в реку. Водитель автомобиля и девушка смогли выбраться из салона, а другой подросток – нет. Его тело в реке нашли через некоторое время.

- В ходе предварительного следствия несовершеннолетний свою вину не признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - подчеркнули в управлении.