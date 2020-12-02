43-летняя женщина в плаще и берете пропала в мороз в Барнауле

Ориентировка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

27 ноября в Барнауле ушла из дома и не вернулась местная жительница Любовь Кузнецова.

Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт", женщине 43 года. У нее среднее телосложение, рост 160 см, каштановые короткие волосы и карие глаза.

Одета женщина была в коричневый плащ, коричневые берет, черные штаны и такого же цвета сапоги. Сейчас в такой одежде явно холодно.

- Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52, - призывают волонтеры "Лизы Алерт".

Отметим, что позвонить можно круглосуточно и бесплатно.

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