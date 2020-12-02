Дымка над Барнаулом продержится еще сутки

30 ноября Барнаул окутал сильный туман Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

Дымка над Барнаулом, которая появилась 30 ноября, продержится еще около суток. Правда, теперь она не столь плотная, как пару дней назад, и многие горожане ее даже не замечают.

Напомним, сильная пелена окутала Барнаул из-за неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). А именно - из-за отсутствия ветра, который рассеивает вредные примеси в воздухе. В городе зашкаливали показатели по оксиду углерода, взвешенных веществ, в старой части города зафиксировали превышение уровня сажи. В связи с этим синоптики объявили НМУ первой степени опасности. И такой режим сохранится до 16 часов 3 декабря.

- 30 ноября был такой туманище, что я еле до дома добралась, - рассказывает барнаульская автомобилистка Татьяна. - Временами приходилось останавливаться, так как было непонятно, куда ехать. Полная дезориентация.

Сейчас на дорогах обстановка спокойная.