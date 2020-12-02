ВТБ запускает пилотный проект аналитической платформы для предпринимателей

Банк ВТБ в сотрудничестве с Masterсard реализует пилотный проект аналитической платформы для владельцев торгово-сервисных предприятий. Инструмент поможет предпринимателям проанализировать эффективность их деятельности на основе актуальных данных и предоставит рекомендации по дальнейшему развитию.

Для анализа используются обобщённые данные платёжных карт Mastercard, которыми покупатели оплачивают товары или услуги. Платформа анализирует эффективность работы точек продаж и динамику показателей не только с момента подключения, но и за предшествующий период.

Первая версия платформы в России включает четыре блока с аналитикой: уровень трат и их распределение во времени, динамика расходов на рынке в выбранной локации, частота и регулярность визитов клиентов, а также специфика трат иностранных клиентов. На платформе также реализован функционал автоматического анализа показателей бизнеса, их сравнение с релевантными рыночными бенчмарками и формирование уведомлений с предложениями конкретных решений для повышения эффективности работы компании.

«Благодаря сотрудничеству с Mastercard банк после завершения пилотного проекта сможет предложить своим клиентам современный качественный механизм оценки их ключевых бизнес-показателей. Система анализирует эффективность работы розничных точек и позволяет сравнить ее с агрегированными данными по конкурентам в рамках заданной локации. Выводы этого сравнения могут стать основой управленческих решений для корректировки бизнес-процессов: например, изменения в ассортиментный ряд, порядок ценообразования и маркетинговую стратегию. Потенциально инструмент может быть интересен малому и микробизнесу, работающему в сфере розничной торговли, общественного питания и оказания услуг населению», - говорит Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

«Mаstercard постоянно работает над созданием полезных и эффективных решений для бизнеса. Мы рады задействовать свой глобальный опыт и экспертизу и представить российским предпринимателям простой и удобный инструмент для решения аналитических задач, который уже успешно используется на других рынках. Платформа откроет бизнесменам доступ к данным, имеющим критически важное значение для ведения торговой деятельности, и поможет увеличить конкурентные преимущества компании, а банки-эквайеры, присоединившиеся к запуску, смогут предложить корпоративным клиентам новые возможности для развития», – комментирует Руслан Мавлиханов, глава направления Data & Services Mastercard в России.

Представители малого и среднего бизнеса во многих странах уже успешно используют платформу, которая зарекомендовала себя как полезный аналитический инструмент и в условиях стабильности, и в текущей непростой ситуации, когда предприниматели вынуждены адаптироваться под новые реалии.