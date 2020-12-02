На Алтае полицейские проверяют госзакупки, связанные с коронавирусом

Значительные ресурсы сотрудников полиции задействованы для проверок, связанных с расходованием бюджетных денег для медпомощи Фото: Олег УКЛАДОВ

В алтайском правительстве обсудили противодействие коррупции при госзакупках медикаментов, медоборудования, медизделий для больных коронавирусом.

Начальник управления МВД по краю Андрей Подолян и первый замруководителя следственного управления СК краю Александр Безукладников сообщили, что значительные ресурсы сотрудников полиции задействованы для проверок, связанных с расходованием бюджетных денег для организации медпомощи.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов обозначил основные меры, которые принимает Минздрав края для снижения коррупционных рисков.

- Определены задачи по устранению коррупционных правонарушений. Это и установление контроля, и мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях. И правовое просвещение должностных лиц, в полномочия которых входят госзакупки, - сообщает официальный сайт правительства.

Губернатор Виктор Томенко определил противодействие коррупции как один из вопросов первостепенной важности.