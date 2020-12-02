Алтайскую фотовыставку в поддержку онкопациентов номинировали на национальную премию

Фотопроект краевого онкодиспансера «Душа, согретая надеждой» Фото: предоставлено пресс-службой

На этой неделе стартовало голосование национальной онкологической премии «Мы будем жить». На победу во всероссийском конкурсе претендует и проект Алтайского краевого онкологического диспансера. Фотовыставка в поддержку онкопациентов «Душа, согретая надеждой» оценивается в номинации «Чемпионы во всем».

Фотовыставка открылась в краевой онкологической поликлинике «Надежда» в июне этого года. Пациенты откровенно рассказали свои истории борьбы с тяжелой болезнью, с тем, чтобы своим примером поддержать тех, кто только столкнулся с этим недугом. Всего в фотопроекте приняли участие 18 человек.

«Многие считают рак смертельной болезнью. Однако, это не так. Большинство пациентов с диагнозом «онкология», пройдя лечение, живут долго и счастливо. В нашем проекте мы собрали истории людей, которые не сдались перед болезнью, победили собственные страхи, и смогли найти свой источник вдохновения для счастливой жизни», - рассказала пресс-секретарь краевого онкоцентра Юлия Корчагина.

Напомним, что премия «Мы будем жить» организована в поддержку отечественной онкологической службы и присуждается лучшим врачам-онкологам и клиникам России, пациентам, которые своим примером помогают достойно пройти путь к выздоровлению, общественным деятелям, благотворительным организациям, социально-ответственному бизнесу и другим неравнодушным к этой проблеме людям. В этом году голосование проходит в третий раз.

Кстати, врач Алтайского краевого онкологического диспансера уже побеждал во всероссийском проекте: в 2018 году заведующая онкогинекологическим отделением Алефтина Красилова заняла первое место в номинации «За гуманизм, преданность профессии и мужество» во взрослой онкологической службе.

Поддержать проект Алтайского края-2020 можно по ссылке Юлия Леонидовна Корчагина | Национальная премия МЫ БУДЕМ ЖИТЬ (ipu-onco.net)