Комплект из пяти новых духовых инструментов получит барнаульская детская школа искусств

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Комплект из пяти новых духовых инструментов на общую сумму 400 тысяч рублей получит барнаульская детская школа искусств №8. Ее ученики занимаются в образцовом духовом оркестре «Rhythm Band», пишет пресс-служба мэрии города.

Деньги на покупку музыкальных инструментов выделили из регионального бюджета по госпрограмме «Развитие культуры Алтайского края». Новые инструменты также получат детские школы искусств Новоалтайска и Советского района, Курьинская и Славгородская. Для каждого учреждения купили свой комплект.

Напомним, в 2019 году для пяти детских школ Барнаула купили новые инструменты в рамках национального проекта «Культура».