Студенты технологического колледжа АлтГТУ участвую в чемпионате WorldSkills Russia – 2020

Участники конкурса подчинялись строгому регламенту Фото: предоставлено пресс-службой

Студенты технологического колледжа Алтайского государственного технического университета принимают участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020 в направлении «Конкурс профессионального мастерства между студентами колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет».

Артур Триппель и Роман Куценко – студенты второго курса технологического колледжа, направления подготовки «Технология металлообрабатывающего производства». В конкурсе они принимают участие первый раз.

«Для меня это очень хороший опыт, так как раньше я никогда не работал со станком ЧПУ, – рассказывает Артур, участник компетенции «Токарные работы на станке с ЧПУ». – Мне было очень интересно. По заданию я должен при помощи программы начертить выданную мне деталь, а потом выточить ее на станке. Благодаря этому конкурсу, я понял, в чём мне еще предстоит совершенствоваться. После окончания обучения хотел бы трудоустроиться на завод «Ротор», мне здесь очень понравилось».

Участники конкурса подчинялись строгому регламенту. Студент, приходя на площадку, в течение десяти минут вместе со своим экспертом готовит свое рабочее место. После подготовки места технический администратор площадки дает 10 минут на изучение чертежа детали, а после отводится еще час времени на создание этой детали в программе Mastercam. Эта программа позволяет создавать управляющие программы для станков с ЧПУ. Данный процесс происходит на площадке, как у токарей, так и у фрезеровщиков. В течение трех часов ребята должны полностью изготовить деталь и отдать еще для маркировки экспертам. Жюри оценивает детали, не зная имён участников.

«Ребята – передовики учебного процесса, очень хорошо учатся и вот изъявили желание участвовать в конкурсе. У нас был очень длительный период подготовки, во время которого они каждый день в течение недели ездили на завод, проходили технику безопасности, вместе с экспертами изучали работу со станком и саму работу в системе, – рассказывает Наталья Зулина, заместитель директора колледжа АлтГТУ. – По окончании колледжа ребята будут специалистами среднего звена и смогут работать в должности младших технологов. В финале обучения для них пройдет демонстрационный экзамен по всем стандартам WorldSkills Russia, во время которого всем студентам предстоит сделать то, что делают сейчас эти ребята. В дальнейшем все выпускники смогут работать на предприятиях машиностроительного комплекса по всей стране».

АПЗ «Ротор» был выбран площадкой для проведения регионального этапа конкурса в связи с полным соответствием требованиям WorldSkills Russia. Кроме того, на заводе располагается одна из базовых кафедр университета.