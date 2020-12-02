Стройку на ледовой арене «Алтай» возобновят в 2021 году

Будущая ледовая арена на проспекте Сибирском, 52 Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 2 декабря, во время онлайн-конференции министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев обозначил дату возобновления строительства ледовой арены «Алтай» в Барнауле.

По его словам, строительство возобновится в 2021 году.

- В настоящее время проект сделан, прошел экспертизу, принято решение о возобновлении строительства. Обсуждается сумма на 2021 год - 150 миллионов рублей. Мы ждем в настоящее время принятия краевой адресной инвестиционной программы. Всего там необходимо 820 миллионов рублей, - подчеркнул Перфильев.

Напомним, строительство ледовой арены для спортшколы по хоккею «Алтай» начали еще при предыдущем губернаторе Александре Карлине в 2011 году. Затем объект был заморожен на несколько лет. Время от времени рабочие появлялись на Сибирском, 52. Но в итоге сейчас дворец законсервирован. Новая и, как полагается, приблизительная дата сдачи объекта – 2024 год.