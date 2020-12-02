Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 2 декабря 2020 года составило 1138

Последние новости о коронавирусе в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперштаб обнародовал статистику по коронавирусу на 2 декабря 2020 года. По его данным, за сутки зарегистрировано 226 новых случаев заболевания, выздоровело 228 человек, умерло 12 инфицированных (от COVID-19 - семеро).

Общее число заболевших с начала пандемии составляет 26 577 человек, в их числе 1 810 детей. Выздоровели всего 22 940 человек, умерли 1138 (все взрослые).

- Из общего числа заболевших 359 случаев – завозные, в том числе 155 из-за рубежа. 15241 случай – по контакту с ранее заболевшими. Также вирус выявили у 7644 больных пневмонией, у 12452 заболевших ОРВИ, в 6481 случае наблюдалось бессимптомное течение, - рассказали в оперштабе.

Всего в крае на новую инфекцию обследованы 841 626 человек. Охват в день составил 4275 человек.

- Количество тяжелобольных на данный момент - 577, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 149, - добавили в штабе.