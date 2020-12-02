32 класса в 13 школах Алтая перевели на дистант

В остальном вторая неделя второй учебной четверти на Алтае прошла в штатном режиме Фото: Олег УКЛАДОВ

32 класса в 13 школах края переведены на удаленный формат обучения - дистант. На карантин по ОРВИ закрыто две школы. В остальном вторая неделя второй учебной четверти на Алтае прошла в штатном режиме, сообщает Минобрнауки региона.

По данным министерства, 680 школы и 53 организации среднего профобучения работают в очном формате. Закрытых на карантин средних профессиональных учреждений нет. Что касается детсадов, то карантин в связи с ОРВИ введен в 11-ти группах.

- Суммарно болело 2,1% педагогов школ, 3,1% педагогов среднего профобразования, 0,8% воспитателей детсадов, - отметили в Минобре.

Уточняется, что эпидситуация в крае постоянно меняется, ведется постоянный мониторинг заболеваемости учащихся и сотрудников.

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