Камеры фиксации нарушений установили на шести улицах в Барнауле

На пересечении Павловского тракта, улицы Советской Армии и проспекта Строителей модернизировали установленный комплекс
Фото: Олег УКЛАДОВ
«Алтайавтодор» установил комплекс фотовидеофиксации дорожных нарушений на шести участках улиц в Барнауле.
В горадминистрации перечислили участки:
- перекресток проспекта Красноармейского и улицы Партизанской,
- перекресток проспекта Калинина и улицы Ткацкой,
- проспект Ленина, 187 (в районе пешеходного перехода у парка «Солнечный Ветер»),
- улица Солнечная Поляна, 7,
- улица Юрина, 204в (в районе пешеходного перехода у Дома пионеров);
- перекресток улицы Георгиева и улицы 50 лет СССР.
На пересечении Павловского тракта, улицы Советской Армии и проспекта Строителей выполнили модернизацию уже установленного комплекса фотовидеофиксации.
Напомним, до конца года в Барнауле появятся новые светофоры на 11 участках дорог. Так, один установят на проспекте Ленина в районе пересечения с Правобережным трактом. Ранее новые светофоры установили на наиболее аварийных участках.