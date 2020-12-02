Камеры фиксации нарушений установили на шести улицах в Барнауле

На пересечении Павловского тракта, улицы Советской Армии и проспекта Строителей модернизировали установленный комплекс Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайавтодор» установил комплекс фотовидеофиксации дорожных нарушений на шести участках улиц в Барнауле.

В горадминистрации перечислили участки:

- перекресток проспекта Красноармейского и улицы Партизанской,

- перекресток проспекта Калинина и улицы Ткацкой,

- проспект Ленина, 187 (в районе пешеходного перехода у парка «Солнечный Ветер»),

- улица Солнечная Поляна, 7,

- улица Юрина, 204в (в районе пешеходного перехода у Дома пионеров);

- перекресток улицы Георгиева и улицы 50 лет СССР.

На пересечении Павловского тракта, улицы Советской Армии и проспекта Строителей выполнили модернизацию уже установленного комплекса фотовидеофиксации.

Напомним, до конца года в Барнауле появятся новые светофоры на 11 участках дорог. Так, один установят на проспекте Ленина в районе пересечения с Правобережным трактом. Ранее новые светофоры установили на наиболее аварийных участках.