В Барнауле подростку восстановили уретру с помощью слизистой щеки и брюшной стенки

Кадр видео телеканала "Толк"

17-летнему Демьяну из Хабаровска провели в Барнауле уникальную операцию: восстановили уретру с помощью брюшной стенки и слизистой щеки. После тяжелой аварии юноша два года самостоятельно не мог ходить в туалет.

Как сообщает телеканал "Толк", мальчика сбил микроавтобус, у него был сломан таз и случился отрыв уретры от мочеиспускательного канала. Оперировали парня в центре материнства и детства. А руководил процессом директор центра микрохирургии, репродуктивной и реконструктивной андрологии из Москвы Михаил Сокольщик.

"У пациента была закупорка мочеиспускательного канала, он мочился через трубочку, вставленную в мочевой пузырь", – рассказал он.

Врачам пришлось создавать новую уретру. Ее слизистой стала слизистая щеки, а трубочку сделали из части мышцы передней брюшной стенки, сообщил главный внештатный детский уролог края Илья Попов. Положение дел усугубляло то, что до этого мальчик уже пережил два неудачных вмешательства.

- Там остались сплошные рубцы, не увидишь никакую мышцу. Операция, на самом деле, очень серьезная - идет шесть часов, – отметил главный детский хирург Алтайского края Юрий Тен.

Врачи уверены, что в ближайшее время молодой человек вернется к нормальной жизни. Парню не только сохранили фертильность, но даже рубцы будут не заметены.