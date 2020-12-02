Заведующую складом барнаульского детсада обвиняют во взятке

Женщина получила от директора одной из фирм наличными около 127 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Заведующую продуктовым складом одного из детсадов Барнаула обвиняют в получении крупной взятки.

По данным следствия, с января 2018 года по декабрь 2019-го женщина получила от директора одной из фирм наличными около 127 тысяч рублей.

- Деньги предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе именно данной фирмы в качестве основного поставщика товаров для детсада и заключении с ней договоров, - сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю.

Обвиняемая вину признала полностью. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

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