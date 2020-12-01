В Камне-на-Оби подорожает проезд

Проезд подорожает с 1 января 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

В городе Камень-на-Оби с 1 января должен подорожать проезд.

В настоящий момент проезд в маршрутных городских автобусах обходится жителям города в 23 рубля. С 1 января билет обойдется уже в 25 рублей.

- Стоимость проездного билета на месяц составит 1500 рублей. Для тех граждан, которые пользуются льготой, стоимость месячного проездного билета не изменится и будет составлять 330 рублей, - сообщает сайт издания «Каменские известия».

Такое решение было принято Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. Вместе с тем, увеличится стоимость поездок по Каменскому району. Стоимость одного километра составит 4,38 рубля. Проездной на месяц обойдется в 1878 рублей. Льготники, проживающие в сельской местности, также будут платить по 330 рублей.