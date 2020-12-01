Эксперты программы Елены Малышевой расхвалили алтайское льняное масло

Льняное масло (фото: стоп-кадр передачи "Жить здорово!")

Эксперты программы Елены Малышевой «Жить здорово» на Первом канале, похвалили алтайское льняное масло.

В первую очередь специалисты порекомендовали при выборе масла обратить внимание на тару, в которой оно продается. Идеальным вариантом считается бутылочка в 250-300 миллилитров. Дело в том, что при открывании, масло в любом случае будет соприкасаться с воздухом и окисляться. В нем постепенно появится горчинка.

Также следует отдать предпочтение таре из темного стекла. Объясняется это тем, что так будет меньше воздействия света и, соответственно, прогоркания. Помимо этого стоит обратить внимание на то, что написано на упаковке. В идеале это должно быть 100%-е масло холодного отжима. При горячем отжиме Омега-3 ненасыщенные жирные кислоты разрушаются, и масло теряет полезные свойства.

Рафинированное или нет – это уже выбирать каждому, но эксперты больше склоняются ко второму варианту – он более натуральный. И самое главное – льняное масло для холодных блюд, для жарки оно не подходит.

В целом же ведущие дали положительную оценку производителям льняного масла из Алтайского края.