В Барнауле задержали парочку наркодилеров

У задержанных изъяли синтетические наркотики Фото: Анна СЕМИНА

Полицейские Барнаула задержали мужчину и женщину, которых подозревают в сбыте наркотиков.

Оперативники установили, что парочка занялась распространением запрещенных препаратов с сентября этого года. Есть версия, что ранее они могли заниматься этим в городе Энгельсе Саратовской области. А после перебрались в Барнаул.

Во время досмотра у них нашли неустановленное вещество, массой 3.10 граммов. Экспертиза подтвердила, что это был синтетический наркотик.

- Также полицейские изъяли у задержанных телефоны, банковские карты, весы, упаковочный материал – скотч, - сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Парочке грозит до 20 лет лишения свободы (каждому). Сейчас они находятся под стражей.

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