На Алтае поймали черного лесоруба с новогодними елками

200 деревьев спилил черный лесоруб Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Полицейские задержали в Алтайском крае черного лесоруба, который незаконно напилил к новому году елки на 1,5 млн рублей.

В полицию обратились Тягунского лесничества. Прибывшие на вызов стражи правопорядка провели осмотр территории и обнаружили 11 незаконно спиленных лесных насаждений - свежесрубленных деревьев породы пихта. Однако пройдя дальше выяснилось, что масштабы происшествия еще серьезнее.

По данным Главного управления МВД России по Алтайскому краю, неподалеку от того места полицейские нашли подготовленные для вывоза деревца. Их спилили накануне. В общей сложности насчитали 189 пихт.

- Общий ущерб, нанесенный государственному лесному фонду, составил почти полтора миллиона рублей, - подчеркивают в ведомстве.

Подозреваемым в рубке оказался 32-летний неоднократно судимый местный житель. По его словам он спилил деревья для дальнейшей продажи. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.