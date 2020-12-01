В Барнауле стартовала декада инвалидов

Социальная акция призвана привлечь внимание к проблемам инвалидов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле началась декада инвалидов. Она приурочена к международному дню людей с ограниченными возможностями здоровья, который отмечают 3 декабря. Ежегодная социальная акция призвана привлечь внимание к проблемам инвалидов, сообщает пресс-служба мэрии города.

В краевой столице для людей с ограниченными возможностями здоровья проведут различные мероприятия. Из-за эпидобстановки почти все они пройдут в дистанционном формате. Так традиционный конкурс «Творчество без границ» проходит заочно. На онлайн-площадки переместились и мастер-классы. При этом во всех районах города проведут тренинги, выставки и многое другое.

Подробнее о мероприятиях можно узнать на официальном сайте Барнаула.