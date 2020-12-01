Вместо шапки и рукавиц жительница Барнаула получила пакет с землей

Женщина так и не получила свою шапку Фото: Анна СЕМИНА

Жительница Барнаула заказала по интернету меховые изделия и даже получила посылку, но только в ней оказалось совсем не то, что она ждала.

Заявление в полицию принесла 47-летняя жительница краевой столицы. Стражам правопорядка она рассказала, что недавно сделала через интернет заказ на меховую шапку, шарф и рукавицы. За все про все она отдала 4,5 тысячи рублей.

- После совершения заказа потерпевшей позвонила женщина, которая уточнила размеры вещей и адрес доставки, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Посылка на самом деле пришла. Горожанка даже сходила на почту и забрала ее, но каково же было удивление, когда распечатав ее, она увидела вместо шапки и рукавиц пакет с обычной землей.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.