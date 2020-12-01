На Алтае сразу девять сотрудников районной администрации заразились коронавирусом

По данным Роспотребнадзора, в администрации не проверяли температуру и не соблюдали масочный режим Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай зарегистрирована вспышка коронавируса в администрации Турочакского района.

Как сообщает ГТРК «Горный Алтай», сразу девять сотрудников администрации получили положительный результат теста на коронавирус. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Леонида Щучинова, это произошло, потому что на входе в здание у сотрудников не проверяли температуру, также работники и посетители не соблюдали масочный режим, либо грубо нарушали его. Все это привело к распространению инфекции.

По неподтвержденным данным, COVID-19 также может быть и у главы района Виктора Осипова.

Отметим, по данным регионального оперштаба, в Турочакском районе зарегистрировано 439 случаев заражения коронавирусом. Всего же в Республике Алтай установлено 11 394 инфицированных. Из них вылечились 9875. Скончались – 111.

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