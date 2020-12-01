Легковушка вылетела на трамвайные пути в Барнауле

Авария на улице Попова в Барнауле Фото: скриншот сайта

Утром во вторник, 1 декабря, в Барнауле иномарка вылетела на трамвайные пути.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Попова в районе остановки «Сухой лог». Как рассказал участник сообщества «Инцидент Барнаул» Ержан, автомобиль заскочил прямо между путями и врезался в металлическую опору. Таким образом, водитель заблокировал движение трамваев в обе стороны.

По предварительным данным, за рулем легковушки находился 31-летний мужчина и он не справился с управлением. Он не пострадал. Некоторые очевидцы утверждают, что автомобиль двигался с явным превышением скорости. Вдобавок к этому водитель не учел погодные условия.

Отметим, также сегодня по неустановленной причине на некоторое время встали троллейбусы. Около полудня напряжение пропало в сети в районе улиц Малахова и Юрина. Электротранспорт простоял примерно 20 минут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле установят светофоры на 11 участках дорог

До конца текущего года в Барнауле будут установлены светофоры на 11 участках дорожной сети (подробнее)