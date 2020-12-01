Стало известно, когда в Барнауле откроются елочные базары и сколько будут стоить елки

Елочные базары в Барнауле начнут работать с середины декабря
Фото: Олег УКЛАДОВ
Во второй половине декабря, примерно с 17-го числа, в Барнауле начнется активная продажа елок. Будут работать 77 елочных базаров во всех районах города.
Как сообщили в горадминистрации, стоимость новогодней елки будет составлять от 700 рублей, в зависимости от параметров. Также на елочных базарах в Барнауле можно будет приобрести гирлянды, новогодние игрушки и другое.
В целом планируется заготовить около 20-25 тысяч хвойные деревьев, как и в прошлом году.
- Больше всего елочных базаров - 30 - будет работать в Индустриальном районе. В Октябрьском – 18, в Центральном – 12, в Ленинском – 10, в Железнодорожном - 7, - отметили в мэрии.
Официально продажа хвойных деревьев разрешена с 1 по 31 декабря. Но предприниматели в основном выходят на точки ближе к середине месяца.
Карта елочных базаров размещена здесь.