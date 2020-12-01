Стало известно, когда в Барнауле откроются елочные базары и сколько будут стоить елки

Елочные базары в Барнауле начнут работать с середины декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Во второй половине декабря, примерно с 17-го числа, в Барнауле начнется активная продажа елок. Будут работать 77 елочных базаров во всех районах города.

Как сообщили в горадминистрации, стоимость новогодней елки будет составлять от 700 рублей, в зависимости от параметров. Также на елочных базарах в Барнауле можно будет приобрести гирлянды, новогодние игрушки и другое.

В целом планируется заготовить около 20-25 тысяч хвойные деревьев, как и в прошлом году.

- Больше всего елочных базаров - 30 - будет работать в Индустриальном районе. В Октябрьском – 18, в Центральном – 12, в Ленинском – 10, в Железнодорожном - 7, - отметили в мэрии.

Официально продажа хвойных деревьев разрешена с 1 по 31 декабря. Но предприниматели в основном выходят на точки ближе к середине месяца.

Карта елочных базаров размещена здесь.