Игорю Салдану отказали в борьбе за кресло ректора Алтайского медуниверситета

Игорь Салдан не сможет вернуть себе кресло ректора АГМУ Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 30 ноября, в Барнауле состоялось судебное разбирательство по иску экс-ректора АГМУ Игоря Салдана. Он еще намеревался побороться за свое кресло.

Игорь Салдан был снят с должности около года назад. Все это время он добивался возвращения на руководящий пост, но до выборов ректора его так и не допустили.

- Как сказано на сайте Центрального районного суда, дело было рассмотрено судьей Дмитрием Колесниковым. Ему понадобилось всего одно заседание после уточнения Салданом части требований, чтобы принять решение, - пишет «Банкфакс».

Таким образом, иск был отклонен. Получается, что Игорь Салдан не только не сможет восстановить свою ставку в вузе, но также не сможет включиться в борьбу за место ректора медуниверситета.

Напомним, приказ об увольнении Салдана был подписан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. Кроме того, он лишился 0,5 ставки на посту завкафедрой гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности.