Последние новости о числе умерших с коронавирусом в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 1 декабря 2020 года составило 1126 - такие данные приводит региональный оперштаб.

- Общее число заболевших в регионе за весь период пандемии составляет 26 351 человек, в том числе 1 794 ребенка. Выздоровели 22 712 человек. Умерли 1126 инфицированных (все взрослые), непосредственно от ковида – 579, у других иные причины смерти, - рассказали в оперштабе.

За сутки зарегистрировано 222 новых случая заболевания, выздоровело 130 пациентов. Умерли 12 человек, и все непосредственно от COVID-19.

В инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией лечатся 2 461 человек, с вирусной пневмонией 1 324. Число тяжелобольных – 629, на аппаратах ИВЛ находится 151 человек.

Резервных коек осталось 1 570.

- 440 человек являются бессимптомными вирусоносителями и находятся на амбулаторном наблюдении и лечении, - отметили в оперштабе.

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