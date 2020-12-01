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В Барнауле установят светофоры на 11 участках дорог

Власти потратили на них 13 млн рублей
Анна СЕМИНА
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Часть светофоров уже установили на наиболее аварийных участках

Часть светофоров уже установили на наиболее аварийных участках

Фото: Анна СЕМИНА

До конца текущего года в Барнауле будут установлены светофоры на 11 участках дорожной сети.

Работы ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также по муниципальной программе развития дорожной системы города. На эти цели было выделено 13 миллионов рублей.

Ранее новые светофоры установили на наиболее аварийных участках – это перекресток проспекта Строителей и улицы Деповской, пересечение улицы Никитина и Максима Горького, Попова и Трактовая, Малахова – Взлетная и Попова, 181Б (Тейси).

Уже установили и ведут наладку светофоры на пешеходном переходе на улице Антона Петрова, 219Б, на проспекте Красноармейском 36, на проспекте Строителей, 16, улице Попова, 188В (район остановки «Цветочная»), а также в районе пересечения улиц Сиреневая и Балтийская.

Еще один светофор установят в декабре. Он появится на проспекте Ленина в районе пересечения с Правобережным трактом (правосторонний съезд в районе здания №17 по пл.Баварина).