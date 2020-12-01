В Алейском районе в зиму начали обустраивать пляж

В следующем году в Алейском районе тоже появится благоустроенный пляж Фото: Анна СЕМИНА

В Алейском районе предприятия вместе с жителями в зиму начали обустраивать пляж. Работы ведутся в старице реки Алей в селе Урюпио.

Идея принадлежит начальнику ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» Сергею Разумову, его планы поддержал руководитель ООО «Золотая осень» Иван Рябцев, сообщает издание «Маяк труда». По ее данным, в 70-80 годы это место отдыха было очень популярно. Сюда приезжали на рыбалку даже из других районов.

- Здесь был не только оборудованный пляж со столиками, скамейками, раздевалками и волейбольной площадкой, но и чистая, прозрачная вода. Местные вспоминают, что раньше в выходные на берегу негде яблоку было упасть, - пишет издание.

Однако сейчас место пришло в запустенье и мало что напоминает о тех временах.

Авторы идеи восстановления пляжа уже расчистили к пляжу дорогу. Весной проведут повторное грейдирование и укрепят полотно, чтобы не было ям. На местности также убрали лишнюю поросль, на что, к слову, было получено отдельное разрешение.

Уже в процессе к работе подключились местные рыбаки. Они на собственных лодках вытащили из воды порядка 50 кубометров топляка, образованного бурной деятельностью бобров. Помимо этого планируется обустройство специального шлюза, чтобы обеспечить полноводие старицы.

Часть работ будут проводить до морозов, остальное продолжат весной. Весь процесс контролирует эколог Вячеслав Субочев.