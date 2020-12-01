Депутата АКЗС оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Депутата оштрафовали на 15 тысяч рублей
Фото: Олег УКЛАДОВ
Центральный суд города Барнаула оштрафовал депутата Алтайского краевого законодательного собрания Николая Бушкова на 15 тысяч рублей. Это наказание за нарушение режима самоизоляции.
- У депутата подтвердилось заражение коронавирусом, а он нарушил требование по самоизоляции, - рассказал собственный источник «Интерфакса».
Информация подтверждается данными в материалах на сайте суда. Депутата-единоросса привлекли к ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания либо невыполнение предписания органа, осуществляющего санитарно-эпидемиологический надзор).
Напомним, по данным на 30 ноября в Алтайском крае официально было зарегистрировано 26 129 инфицированных. Из них выздоровели 22 582, умерли 1114.
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