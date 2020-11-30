Из-за коронавируса в Барнауле не будет горок

Устанавливать елки и делать ледовые городки будут. Фото: Олег УКЛАДОВ

27 ноября на сессии Алтайском краевом Закособрании депутаты обсудили текущую эпидобстановку в связи с коронавирусом, сообщает пресс-служба АКЗС. Заместитель регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина сказала, что пока в крае сохраняется напряженная обстановка. По ее словам, коронавирус постепенно встраивается в общую структуру респираторных заболеваний и приобретает отдельные свойства циркулирующих респираторных вирусов. Ожидается сезонный подъем заболевания ОРВИ и гриппом, к которым теперь присоединится COVID-19.

Председатель АКЗС Алексанлр Романенко дал некоторые разъяснения по поводу нового антиковидного указа губернатора региона.

– Принято решение как в Барнауле, так и в других населенных пунктах устанавливать елки, городки, но никаких горок не будет. Можно будет прийти, на елку посмотреть, но ношение маски обязательно. Столпотворение, связанное с катанием с горки, будет исключено, - сказал Александр Романенко.