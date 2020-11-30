В Бийске адвокат обманул полицию

Мужчина признал свою вину. Фото: pixabay.com

В Бийске предстанет перед судом адвокат, которые обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Адвокат заказал и подписал несколько фиктивных заявлений о выплате ему вознаграждения за участие в работе по уголовным делам. На самом же деле он не вел никаких дел в качестве защитника. Он передал заявления в органы МВД и получил деньги из бюджетных средств.

Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю. Мужчина обвиняется по статье 159 УК РФ - мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Обвиняемый признал вину в содеянном. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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