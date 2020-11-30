В Алтайском крае урежут коечный фонд для больных коронавирусом

Коечный фонд сократят в 12-й горбольнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае переведут часть «ковидного» коечного фонда на оказание специализированной медпомощи. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Попов 30 ноября на аппаратном совещании Правительства Алтайского края, сообщает официальный сайт региона.

На сегодняшний день в крае свободен 31% коек в ковидных госпиталях – всего 1761 место.

– Мы рассматриваем возможность сокращения. Нам нет необходимости держать его достаточно большим. На этой неделе будем сокращать коечный фонд в 12-й городской больнице, это порядка 240 коек, и возобновлять помощь по другим профилям, которые там были ранее, - заявил Дмитрий Попов.

При этом в запасе сохранят не менее 20% коек для потенциальных больных коронавирусом. Корректировать объем коечного фонда будут с учетом эпидемиологической обстановки в регионе.